Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-24T13:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

За оскорбление несовершеннолетней по постановлению прокуратуры Пеновского района оштрафована 45-летняя местная жительница.

Установлено, что женщина испытывала неприязнь к несовершеннолетней из-за частых конфликтов между девушкой и своим сыном.

- Виновная высказала оскорбления в адрес потерпевшей, используя словесные выражения в неприличной форме, содержащие негативную оценку ее личных качеств, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд привлек женщину к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU