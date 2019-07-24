Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление несовершеннолетней
Виновной придется заплатить 1000 рублей
За оскорбления женщине придется заплатить штрафФото: Валерий РОМАНОВ
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За оскорбление несовершеннолетней по постановлению прокуратуры Пеновского района оштрафована 45-летняя местная жительница.
Установлено, что женщина испытывала неприязнь к несовершеннолетней из-за частых конфликтов между девушкой и своим сыном.
- Виновная высказала оскорбления в адрес потерпевшей, используя словесные выражения в неприличной форме, содержащие негативную оценку ее личных качеств, - сообщили в областной прокуратуре.
Суд привлек женщину к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU