2019-07-24T12:28:50+03:00
Общество

На поле в Тверской области жители заметили пару редких серых журавлей

Птицы гуляли в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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На поле в Тверской области гуляет пара серых журавлей Фото: vk.com/"Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово"/Юлия Кудряшова (скрин видео)На поле в Тверской области гуляет пара серых журавлей Фото: vk.com/"Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово"/Юлия Кудряшова (скрин видео)
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Журавлей заметили жители деревни Орудово Михайловского сельского поселения Калининского района. Неспешную прогулку птиц сняли на видео и разместили в соцсети в группе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" вечером, 23 июля.

Очевидцы отмечают, что серые журавли обосновались в поле между Хомутовкой и Первомайкой. А на поле между Власьево и Тургиново строит семью пара аистов.

Справка "КП":

Серый журавль в нашем регионе считается редкой птицей - всего на территории, по приблизительным данным, проживает не более 300 пар. Он занесен в Красную книгу Тверской области и соседних регионов. Чаще всего для гнездования журавли выбирают болотистые места, но могут жить и в поле.

Из-за осушения болот численность серых журавлей находится под угрозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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