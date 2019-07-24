Три человека пострадали на дороге в Тверской области
Все потерпевшие попали в больницу
Всем потерпевшим понадобилась госпитализация Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
Во вторник, 23 июля, на 82 км дороги Тверь - Рождествено - 1 мая - Ильинское, произошло ДТП с тремя пострадавшими.
Установлено, что 37-летний водитель Priora выбрал неправильную скорость движения, и выехал на встречную полосу, где протаранил Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 61-летний мужчина.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение попали оба водителя, а также 53-летний пассажир отечественной легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU