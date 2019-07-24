2019-07-24T11:47:15+03:00
Происшествия

Три человека пострадали на дороге в Тверской области

Все потерпевшие попали в больницу
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Всем потерпевшим понадобилась госпитализация Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВсем потерпевшим понадобилась госпитализация Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 июля, на 82 км дороги Тверь - Рождествено - 1 мая - Ильинское, произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Установлено, что 37-летний водитель Priora выбрал неправильную скорость движения, и выехал на встречную полосу, где протаранил Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение попали оба водителя, а также 53-летний пассажир отечественной легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ботаническом саду Твери созрела огромная папайя
Прокуратура Тверской области добивается жилья для двух сирот из Максатихи
Оставленный без присмотра велосипед украли у жительницы Твери
Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление несовершеннолетней
В Твери умер известный скульптор Феликс Азаматов
В Тверской области пьяный водитель отечественной легковушки попал в ДТП
На поле в Тверской области жители заметили пару редких серых журавлей
В Тверской области осудили сотрудника МВД, который спрятал на своем участке служебную машину
Участок дороги на улице Орджоникидзе в Твери принят в эксплуатацию
В Тверской области у женщины украли садовый инвентарь и инструменты
В Твери автобус сбил пожилую женщину
В Тверской области производили и продавали фарш с сальмонеллами
В Твери ищут подрядчика, чтобы провести полное обследование здания Речного вокзала