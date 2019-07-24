В Тверской области осудили сотрудника МВД, который спрятал на своем участке служебную машину

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-24T10:25:03+03:00

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Перед судом предстал сотрудник МО МВД России "Бежецкий".

Следствием установлено, что в период с 13 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года мужчина на буксире переместил автомобиль органов внутренних дел с огороженной территории отдела полиции на свой дачный участок и спрятал его в кустах. Там он использовал транспортное средство в своих личных целях. Ущерб ведомства составил более 133 тысяч рублей.

Бежецким городским судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, то есть в хищении чужого имущества, вверенного ему, совершенное с использованием своего служебного положения.

Подсудимый полностью признал свою вину.

По информации пресс-службы суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, без штрафа и без ограничения свободы. Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на один год.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU