2019-07-24T10:09:44+03:00
Общество

Участок дороги на улице Орджоникидзе в Твери принят в эксплуатацию

Ремонт на объекте завершен
Ольга ТРОФИМОВА
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Участок на улице Орджоникидзе принят в эксплуатацию Фото: пресс-служба администрации ТвериУчасток на улице Орджоникидзе принят в эксплуатацию Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери продолжается кампания по ремонту дорог. Уже отремонтировано больше 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы полностью завершены на участках на улицах Хромова и Орджоникидзе. Объекты уже приняты в эксплуатацию.

Напомним, всего в областной столице запланировано отремонтировать 24 объекта.

В Заволжском районе ремонтируют основные магистрали – улицы Горького, Туполева, Паши Савельевой, Благоева, Хрустальную, набережную Афанасия Никитина.

В Центральном районе полностью завершено асфальтирование улицы Бебеля. На участке проспекта Победы между площадью Капошвара и Волоколамским проспектом продолжается демонтаж трамвайных путей, скоро вместо них появится новый асфальт.

От площади Терешковой до деревни Бобачёво, новое дорожное покрытие уложено на 100%, в настоящее время идут работы по устройству тротуаров. Завершаются работы на втором участке улицы Орджоникидзе – от площади Терешковой в сторону бульвара Цанова.

Полностью отремонтирован и ждет приемки Октябрьский проспект. Продолжается ремонт на бульваре Профсоюзов и улице Лермонтова, Рябеевском шоссе. Практически завершено асфальтирование улицы Освобождения.

На всех участках укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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