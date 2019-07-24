В Тверской области у женщины украли садовый инвентарь и инструменты
Злоумышленники задержаны
В Торопце обокрали дом местной жительницыФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
С заявлением о краже в дежурную часть Торопецкого отдела полиции МО МВД России "Западнодвинский" обратилась 50-летняя жительница Торопца. Женщина пояснила, что в ее отсутствие неизвестные проникли в дом и похитили бензоинструменты и садовый инвентарь.
Подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 24 и 31 лет.
Мужчины во всем признались и вернули похищенное имущество.
За кражу фигурантам грозит до шести лет тюрьмы. Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU