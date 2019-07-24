В Тверской области у женщины украли садовый инвентарь и инструменты

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-24T09:48:02+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Торопецкого отдела полиции МО МВД России "Западнодвинский" обратилась 50-летняя жительница Торопца. Женщина пояснила, что в ее отсутствие неизвестные проникли в дом и похитили бензоинструменты и садовый инвентарь.

Подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 24 и 31 лет.

Мужчины во всем признались и вернули похищенное имущество.

За кражу фигурантам грозит до шести лет тюрьмы. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU