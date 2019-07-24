В Твери автобус сбил пожилую женщину

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-24T09:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло утром, 23 июля, на Комсомольском проспекте в районе д. 2/26, в Твери.

52-летний водитель, управляя автобусом "ЛИАЗ 525636", совершил наезд на 64-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу (со слов пешехода), справа налево по ходу движения автобуса.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, участники происшествия дают противоречивые показания, поэтому было назначено административное расследование.

Пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU