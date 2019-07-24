2019-07-24T09:43:32+03:00
Происшествия

В Твери автобус сбил пожилую женщину

Назначено административное расследование
Ольга ТРОФИМОВА
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Автобус сбил пожилую женщину Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиАвтобус сбил пожилую женщину Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло утром, 23 июля, на Комсомольском проспекте в районе д. 2/26, в Твери.

52-летний водитель, управляя автобусом "ЛИАЗ 525636", совершил наезд на 64-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу (со слов пешехода), справа налево по ходу движения автобуса.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, участники происшествия дают противоречивые показания, поэтому было назначено административное расследование.

Пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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