В Твери автобус сбил пожилую женщину
Назначено административное расследование
Автобус сбил пожилую женщину Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло утром, 23 июля, на Комсомольском проспекте в районе д. 2/26, в Твери.
52-летний водитель, управляя автобусом "ЛИАЗ 525636", совершил наезд на 64-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу (со слов пешехода), справа налево по ходу движения автобуса.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, участники происшествия дают противоречивые показания, поэтому было назначено административное расследование.
Пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU