В Тверской области производили и продавали фарш с сальмонеллами

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-24T09:27:20+03:00

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Пробы мясной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в одном из продуктовых магазинов Вышнего Волочка в июле 2019 года.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, установлено следующее:

«в пробе продукции полуфабрикаты из мяса птицы замороженные фарш котлетный «Наслада» производства ООО «Волжский бройлер» (Тверская область, г. Тверь) выявлено несоответствие по показателю «сальмонеллы»: при нормативе «в 25 г не допускается» в «25 г обнаружена», что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU