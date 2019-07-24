В Тверской области производили и продавали фарш с сальмонеллами
Пробы мясной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в одном из продуктовых магазинов Вышнего Волочка в июле 2019 года.
По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, установлено следующее:
«в пробе продукции полуфабрикаты из мяса птицы замороженные фарш котлетный «Наслада» производства ООО «Волжский бройлер» (Тверская область, г. Тверь) выявлено несоответствие по показателю «сальмонеллы»: при нормативе «в 25 г не допускается» в «25 г обнаружена», что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU