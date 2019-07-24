2019-07-24T09:12:47+03:00
Общество

В Твери ищут подрядчика, чтобы провести полное обследование здания Речного вокзала

Контракт оценили в 11 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В здании Речного вокзала проведут масштабные исследованияВ здании Речного вокзала проведут масштабные исследованияФото: Василий ХОДАРЕВ
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В разрушающемся здании Речного вокзала в Твери планируют провести комплексное исследование. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок 22 июля.

Предполагаемого подрядчика ждет немалый объем работ. Согласно техзаданию, до 20 декабря 2019 года необходимо полностью обследовать два крыла здания - Волжское и Тверецкое, включая парапеты и ограду: провести архитектурно- археологические обмерные работы, инженерно-техническое обследование, натурное обследование состояния материалов архитектурно-конструктивных элементов, определить состояние материалов и их рецептуру, провести физико-мехнические испытания материалов, изучить температурно-влажностный режим объекта, провести инженерные изыскания (геодезические, гидрологические, геологические, экологические), археологические исследования.

После всех работ подрядчику предстоит предоставить подробные письменные отчеты по всем пунктам с чертежами, актами и лабораторными анализами.

Цена контракта 11 млн. 263 тыс. 300 рублей. Заявки принимаются до 14 августа 2019 года включительно.

Напомним, здание Речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения. Долгие годы он был визитной карточкой региона и областной столицы. Но в ночь на 8 августа 2017 года случилось несчастье - обрушились перекрытия и часть южной стены второго этажа ротонды.

После этого здание оградили от посещений, провели противоаварийные мероприятия, чтобы не допустить дальнейших разрушений, а неприглядную часть фасада закрыли баннером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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