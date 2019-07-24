2019-07-24T08:14:21+03:00
Общество

В Твери вандалы разбили стеклянную остановку в Заволжье

Инцидент произошел 23 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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Вандалы разбили стеклянную остановкуВандалы разбили стеклянную остановкуФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Вандалы продолжают портить городское имущество. В списке хулиганов уже числятся остановки, качели, цветочные композиции, урны и лавки в парках.

О том, что в Заволжском районе на улице Коноплянниковой в Твери от рук вандалов вновь пострадала стеклянная остановка, "Комсомолке" сообщили очевидцы.

Неизвестные выбили стекло на боковой стенке и оставили валяться вокруг разбитые стекла.

Кстати, стеклянные остановочные павильоны страдают от нападения вандалов не в первый раз. Ранее хулиганы уже воровали и разбивали стекла на остановка в Пролетарском районе. Осенью ремонт трех разбитых остановок оценили в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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