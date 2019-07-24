В Твери вандалы разбили стеклянную остановку в Заволжье
Вандалы продолжают портить городское имущество. В списке хулиганов уже числятся остановки, качели, цветочные композиции, урны и лавки в парках.
О том, что в Заволжском районе на улице Коноплянниковой в Твери от рук вандалов вновь пострадала стеклянная остановка, "Комсомолке" сообщили очевидцы.
Неизвестные выбили стекло на боковой стенке и оставили валяться вокруг разбитые стекла.
Кстати, стеклянные остановочные павильоны страдают от нападения вандалов не в первый раз. Ранее хулиганы уже воровали и разбивали стекла на остановка в Пролетарском районе. Осенью ремонт трех разбитых остановок оценили в 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU