В Твери состоится встреча, посвящённая творчеству Стивена Кинга и Нила Геймана

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-23T18:19:46+03:00

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27 июля Молодёжный литературный клуб Тверской областной библиотеки имени Горького приглашает на встречу, посвящённую книге «Океан в конце дороги» Нила Геймана и рассказу «Банка с печеньем» Стивена Кинга.

Английский писатель-фантаст Нил Гейман – автор более трёх десятков книг и комиксов для детей и взрослых. К самым знаменитым его работам относятся «Звёздная пыль», «Американские боги», серия комиксов «Песочный человек». Нил Гейман удостоился множества литературных премий и стал первым писателем, получившим медали Карнеги и Ньюбери за одно и то же произведение – «Историю с кладбищем».

Стивен Кинг хорошо известен широкой публике как уникальный писатель, сочетающий в своих произведениях тонкий психологизм и интереснейший сюжет со щекочущими нервы поворотами. «Банка с печеньем» – это небольшой рассказ, написанный в 2016 году. Дед рассказывает правнуку волшебную историю, делится воспоминаниями детства и банкой печенья, наполненной волшебством.

Всех ждут в Деловом центре библиотеки 27 июля в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU