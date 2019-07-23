В Тверской области обещают грозу и сильный дождь

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-23T14:26:09+03:00

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Тверские спасатели, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовали экстренное предупреждение о том, что в ближайшие три часа и с сохранением до конца суток 23 июля в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, кратковременное усиление ветра при грозе - до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья о соблюдении правил безопасности и призывает при усилении ветра ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям следует проявить повышенное внимание к дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU