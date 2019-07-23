Лариса Мосолыгина продолжит защищать права детей в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-23T13:56:41+03:00

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Распоряжение о назначении на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области Ларисы Мосолыгиной подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в должности Уполномоченного Ларисой Мосолыгиной велась серьезная работа по защите прав и законных интересов детей в регионе.

Напомним, детский омбудсмен назначается на пять лет. Лариса Мосолыгина работает на должности с 2013 года. К ее работе на посту ни у семей с детьми и несовершеннолетних, интересы которых она защищает, ни у властей - вопросов никогда не возникало.

Ранее назначение омбудсмена согласовало Законодательное Собрание Тверской области. Согласно букве закона, её кандидатура была внесена губернатором Тверской области Игорем Руденей по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU