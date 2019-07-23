Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-23T13:36:31+03:00

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Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Микрорайон, д. 15, города Осташков поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области днем, 22 июля.

Незамедлительно по указанному адресу убыли два отделения пожарно-спасательной части №44.

- Звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина, который находился внутри горящей квартиры. Огнеборцы вытащили пострадавшего на свежий воздух и передали в руки прибывших врачей. Бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был госпитализированв ЦРБ г. Осташкова, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 19 кв. м. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

ИСТОЧНИК KP.RU