Рабочий обокрал пенсионерку, у которой делал ремонт, в Тверской области
Злоумышленник задержан
В Тверской области рабочий обокрал пенсионеркуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в Зубцовское отделение полиции межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" обратилась 68-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что из ее квартиры украли деньги. Ущерб составил порядка 15 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый, нигде не работающий 40-летний житель Зубцовского района. Мужчина работал по найму у потерпевшей и выполнял ремонт у нее в квартире.
Мужчина сознался в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU