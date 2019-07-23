Рабочий обокрал пенсионерку, у которой делал ремонт, в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-23T12:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в Зубцовское отделение полиции межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" обратилась 68-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что из ее квартиры украли деньги. Ущерб составил порядка 15 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый, нигде не работающий 40-летний житель Зубцовского района. Мужчина работал по найму у потерпевшей и выполнял ремонт у нее в квартире.

Мужчина сознался в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU