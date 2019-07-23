Мужчина утонул, пытаясь переплыть Волгу в Твери

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-23T11:53:13+03:00

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Тело утонувшего мужчины 1984 года рождения было обнаружено спасателями МЧС 22 июля в акватории Волги на набережной Афанасия Никитина. По факту гибели мужчины Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится процессуальная проверка.

Предварительно установлено, что вечером 21 июля в вечернее время двое мужчин отдыхали на берегу реки и решили переплыть акваторию Волги с одного берега на другой. Доплыв до берега в районе Центрального стадиона города Твери мужчины, отдохнув, поплыли обратно. Однако, на расстоянии примерно 70-ти метров от берега один из них, не справившись с физической нагрузкой, утонул.

- В ходе осмотра тела погибший был опознан родственниками. При визуальном осмотре тела признаки насильственной смерти отсутствовали, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU