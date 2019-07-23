Жителя Тверской области осудили за хранение взрывчатых веществ
Мужчина прятал дома более 773 граммов пороха
Мужчине придется заплатить денежный штраф Фото: REUTERS
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Жителя Пеновского района Тверской области осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ.
Во время следствия было установлено, что 58-летний местный житель в обход закона прятал дома дымный и бездымный порох общей массой в 773,7 грамма. В итоге мужчину признали виновным в преступлении предусмотренном ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).
Как сообщает прокуратура Тверской области, мужчине условно лишили свободы на восемь месяцев, а так же выписали штраф в размере 5000 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU