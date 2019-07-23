2019-07-23T10:56:48+03:00
Общество

За езду в пьяном виде районного депутата в Тверской области лишили прав и приговорили к обязательным работам

Приговор еще не вступил в законную силу
Ольга ТРОФИМОВА
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За езду в пьяном виде депутата лишили прав и приговорили к обязательным работам Фото: архив "КП"За езду в пьяном виде депутата лишили прав и приговорили к обязательным работам Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Московского района Твери поддержано государственное обвинение в отношении депутата Собрания депутатов Конаковского района Тверской области, который совершил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что народный избранник уже неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении противоправного деяния и ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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