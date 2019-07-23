За езду в пьяном виде районного депутата в Тверской области лишили прав и приговорили к обязательным работам

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-23T10:56:48+03:00

За езду в пьяном виде депутата лишили прав и приговорили к обязательным работам Фото: архив "КП"

Приговор еще не вступил в законную силу

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Прокуратурой Московского района Твери поддержано государственное обвинение в отношении депутата Собрания депутатов Конаковского района Тверской области, который совершил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что народный избранник уже неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении противоправного деяния и ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU