С прилавка православного храма в Тверской области украли ювелирные украшения

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-23T10:46:24+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратилась 63-летняя служительница храма, расположенного на улице Коммунаров в Вышнем Волочке. Женщина рассказала, что неизвестный, находясь в помещении храма, похитил с прилавка ювелирные изделия. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Потерпевшая смогла лишь частично сообщить приметы подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Селижаровского района.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU