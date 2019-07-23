Туристы из Тверской области, пострадавшие в ДТП в Абхазии, вернулись домой

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-23T10:31:08+03:00

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Жители Тверской области, пострадавшие в ДТП в Абхазии, доставлены в регион, им оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

22 июля в аэропорту Домодедово Московской области пострадавших "встречали" две машины скорой медицинской помощи от областного минздрава, а также психолог МЧС.

Напомним, ДТП произошло в одном из тоннелей абхазского города Гагра 12 июля. В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали девять человек, четверо из них - жители Тверской области.

В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. По прилету они осмотрены бригадой врачей. Трое пациентов от госпитализации отказались и были доставлены домой. Еще одна пострадавшая, жительница Кашина, направлена на дообследование в центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU