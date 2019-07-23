Жилой дом сгорел в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-23T10:19:34+03:00

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Сообщение о пожаре в деревне Ивановское Бежецкого городского поселения поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 22 июля.

По прибытии на место, пожарные установили, что на улице Новая горит двухквартирный одноэтажный жилой дом. На ликвидацию горения у спасателей ушло несколько часов.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU