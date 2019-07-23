В Тверской области велосипедист угодил под колеса легковушки

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-23T10:13:22+03:00

В Тверской области сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

Угрозы его жизни нет

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ДТП произошло утром, 23 июля, на улице Клиновая в Кимрах Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, велосипедист выехал со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус".

У водителей признаки алкогольного опьянения не выявлены. Угрозы жизни пострадавшего велосипедиста нет.

ИСТОЧНИК KP.RU