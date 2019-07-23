В Тверской области велосипедист угодил под колеса легковушки
Угрозы его жизни нет
В Тверской области сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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ДТП произошло утром, 23 июля, на улице Клиновая в Кимрах Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, велосипедист выехал со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус".
У водителей признаки алкогольного опьянения не выявлены. Угрозы жизни пострадавшего велосипедиста нет.
ИСТОЧНИК KP.RU