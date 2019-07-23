2019-07-23T10:13:22+03:00
Происшествия

В Тверской области велосипедист угодил под колеса легковушки

Угрозы его жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВ Тверской области сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

ДТП произошло утром, 23 июля, на улице Клиновая в Кимрах Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, велосипедист выехал со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус".

У водителей признаки алкогольного опьянения не выявлены. Угрозы жизни пострадавшего велосипедиста нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Тверской области осудили за хранение взрывчатых веществ
В Тверской области мотоцикл столкнулся с иномаркой
За езду в пьяном виде районного депутата в Тверской области лишили прав и приговорили к обязательным работам
С прилавка православного храма в Тверской области украли ювелирные украшения
Туристы из Тверской области, пострадавшие в ДТП в Абхазии, вернулись домой
Жилой дом сгорел в Тверской области
В гипермаркетах Твери продавали цветы, зараженные трипсами
Дворцовый сад в Твери открылся для посетителей
На трассе М-11 в Тверской области легковушка врезалась в грузовик
Почти 300 человек покусали клещи на прошлой неделе в Тверской области
Ко Дню рождения Децла в Твери появилось граффити с его портретом
В Тверской области прокурору можно будет пожаловаться на коррупцию
В Твери из Волги вытащили тело погибшего мужчины
В Твери почва в Первомайской роще не соответствует нормам по микробиологическим показателям
С 1 октября в Тверской области начнут работу три межрайонных суда
Двух молодых жителей Тверской области осудили за продажу наркотиков
Более 2000 жителей Тверской области обратились в больницы, боясь заразиться бешенством
В Тверской городской Думе внесли поправки в бюджет
Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентов из Бежецка и Нелидово
Уличный грабитель напал на молодого мужчину в Твери
Рок-фестиваль "Нашествие-2019" отгремел в Тверской области