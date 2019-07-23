2019-07-23T08:58:59+03:00
Общество

В гипермаркетах Твери продавали цветы, зараженные трипсами

Опасного вредителя выявили специалисты ветлаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
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В супермаркетах Твери продавали зараженные вредителями цветыВ супермаркетах Твери продавали зараженные вредителями цветыФото: Алена Селезнева
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Карантинные объекты обнаружили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в растительной продукции. Пробы были отобраны на полках в гипермаркетах Твери.

Так, при осмотре горшечных хризантем был идентифицирован западный (калифорнийский) цветочный трипс - один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений.

В пробах лимонов из Аргентины и апельсинов из Египта по результатам проведенных испытаний обнаружена красная померанцевая щитовка.

Как уточняют в лаборатории, образцы поступили на исследование по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках исполнения государственного задания текущего года. Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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