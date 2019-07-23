2019-07-23T08:46:16+03:00
Общество

Дворцовый сад в Твери открылся для посетителей

Для желающих проводятся обзорные экскурсии
Ольга ТРОФИМОВА
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Дворцовый сад открылся для посетителейДворцовый сад открылся для посетителейФото: Ольга ТРОФИМОВА
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После длительной реставрации в Дворцовый сад Императорского дворца открылся для посещения.

Пока сад работает три дня в неделю. В пятницу с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 11:00 до 18:00. Кассы закрываются на час раньше.

В дни работы сада для посетителей проводятся бесплатные сборные экскурсии. Предварительная запись не требуется. Начало в 16:00.

Вход осуществляется через парадный вестибюль Тверского императорского дворца на ул. Советская, 3. Прийти в сад может любой желающий. Стоимость входного билета: взрослый – 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно.

В целях обеспечения сохранности садово-парковой зоны администрация оставляет за собой право ограничить посещение Дворцового сада в случае неблагоприятных погодных условий.

Уточнить информацию можно по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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