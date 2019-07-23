На трассе М-11 в Тверской области легковушка врезалась в грузовик
Большегруз остановился на отдых вне зоны терминала
Легковушка врезалась в большегруз, который остановился на дороге для отдыхаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло поздно вечером, 22 июля, на 211-м км трассы М-11 в Калининском районе Тверской области.
Водитель автомобиля "Ауди А4" наехал на стоящий в крайней левой полосе грузоперевозчик. Большегруз стоял в крайней левой полосе без обозначений.
Водитель пояснил, что он устал и остановился отдохнуть, не доезжая терминала для стоянки.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба водителя трезвые. В аварии пострадал 36-летний водитель "Ауди". Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU