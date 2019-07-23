На трассе М-11 в Тверской области легковушка врезалась в грузовик

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-23T08:23:20+03:00

Легковушка врезалась в большегруз, который остановился на дороге для отдыха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло поздно вечером, 22 июля, на 211-м км трассы М-11 в Калининском районе Тверской области.

Водитель автомобиля "Ауди А4" наехал на стоящий в крайней левой полосе грузоперевозчик. Большегруз стоял в крайней левой полосе без обозначений.

Водитель пояснил, что он устал и остановился отдохнуть, не доезжая терминала для стоянки.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба водителя трезвые. В аварии пострадал 36-летний водитель "Ауди". Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU