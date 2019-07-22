Почти 300 человек покусали клещи на прошлой неделе в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:11 2019-07-22T20:12:13+03:00

Клещи за неделю покусали почти 300 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По данным ведомства за прошедшую неделю в медицинские организации области по поводу укусов клещей обратилось 298 человек, из них 32% - дети. Данная цифра не превышает среднемноголетние показатели.

В лабораториях Верхневолжья специалисты продолжают исследовать насекомых, снятых с людей и из окружающей среды.

- За неделю клещей, зараженных возбудителем клещевого энцефалита, не выявлено, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 19% исследованных клещей, что соответствует показателям предыдущей недели, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Продолжаются акарицидные обработки территорий области. Всего обработано 517 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях - 436 га.

Роспотребнадзор напоминает жителям региона, что в случае присасывания клеща, необходимо обратиться за медицинской помощью и не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU