В Твери из Волги вытащили тело погибшего мужчины

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-22T17:30:41+03:00

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Сообщение о том, что в акватории Волги на набережной Афанасия Никитина в районе дома 144/5 в Твери обнаружен погибший мужчина 1984 года рождения, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 17:07 вечера 22 июля.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, тело погибшего было извлечено поисково-спасательной группой и передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия.

Обстоятельства гибели уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU