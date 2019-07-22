В Твери из Волги вытащили тело погибшего мужчины
Личность устанавливается
На набережной Афанасия Никитина в акватории Волги обнаружено тело мужчиныФото: Виктория ЖУКОВА
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Сообщение о том, что в акватории Волги на набережной Афанасия Никитина в районе дома 144/5 в Твери обнаружен погибший мужчина 1984 года рождения, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 17:07 вечера 22 июля.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, тело погибшего было извлечено поисково-спасательной группой и передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия.
Обстоятельства гибели уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU