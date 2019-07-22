Двух молодых жителей Тверской области осудили за продажу наркотиков
В Лихославльском районе Тверской области за сбыт наркотиков осуждены два мужчины 22 лет и 21 года.
Следователи выяснили, что один из молодых людей вырастил дома не менее двух кустов безопасности, которые затем спрятал на чердаке своего дома. В дальнейшем мужчина вступил в сговор со своим знакомым и попытался продать готовую к употреблению коноплю. В итоге мужчин поймали полицейские.
Как сообщает прокуратура Тверской области, молодого мужчину, который хранил наркотики в крупном размере, и сбыл значительное количество запрещенных веществ вместе с группой лиц, приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы колонии строгого режима, а второго соучастника к восьми годам колонии, и тоже строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU