Двух молодых жителей Тверской области осудили за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-22T16:30:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лихославльском районе Тверской области за сбыт наркотиков осуждены два мужчины 22 лет и 21 года.

Следователи выяснили, что один из молодых людей вырастил дома не менее двух кустов безопасности, которые затем спрятал на чердаке своего дома. В дальнейшем мужчина вступил в сговор со своим знакомым и попытался продать готовую к употреблению коноплю. В итоге мужчин поймали полицейские.

Как сообщает прокуратура Тверской области, молодого мужчину, который хранил наркотики в крупном размере, и сбыл значительное количество запрещенных веществ вместе с группой лиц, приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы колонии строгого режима, а второго соучастника к восьми годам колонии, и тоже строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU