2019-07-22T16:08:49+03:00
Общество

Более 2000 жителей Тверской области обратились в больницы, боясь заразиться бешенством

В Роспотребнадзоре озвучили статистику по заболеваемости
Ольга ТРОФИМОВА
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За последние полтора года случаев заражения людей бешенством не зарегистрированоЗа последние полтора года случаев заражения людей бешенством не зарегистрированоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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По данным ведомства, за шесть месяцев в регионе зарегистрировано 15 очагов бешенства среди животных в 10 районах Тверской области. Отмечается, что заболеваемость снизилась на 17%. Чаще всего бешенством болеют дикие животные - 87%, домашние составляют лишь 13%.

Тем не менее, за полгода в больницы по за медицинской помощью по поводу ослюнения, оцарапывания животными обратились 2173 человека, среди которых - 27% детей.

За 2018 год и шесть месяцев 2019 года случаев бешенства среди людей не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре обращают внимание, что инфицирование вирусом бешенства происходит при укусе, нанесении царапин больным животным, а также при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистую.

А потому, во избежание инфицирования, следует ежегодно проводить вакцинацию домашних животных, проводить профилактическую вакцинацию людей, профессионально связанных с риском заражения бешенством (ветеринары, собаководы, егеря, спелеологи, охотники, звероводы), избегать общения с безнадзорными собаками и кошками, контакта с дикими животными, своевременно обращаться к ветеринарному врачу при появлении первых признаков недомогания у домашних животных (отказ от еды и питья, повышение температуры, расширение зрачков, рвота, слюноотделение, параличи разных групп мышц), соблюдать меры предосторожности при появлении диких и безнадзорных животных на личных подворьях, дачных участках, при отдыхе на природе.

В случае нападения животного необходимо в максимально короткие сроки провести первичную обработку раневой поверхности и немедленно обратиться за медицинской помощью для проведения курса профилактической иммунизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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