2019-07-22T15:46:15+03:00
Общество

В Тверской городской Думе внесли поправки в бюджет

Главный документ города "перекроили" на внеочередном заседании
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Депутаты вновь перекроили городской бюджетДепутаты вновь перекроили городской бюджетФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:

На прошлой неделе депутаты Тверской городской Думы собрались на внеочередное заседание. Одним из вопросом повестки дня вновь стал городской бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В частности, по решению народных избранников, изменения внесены в ряд муниципальных программ. Сэкономленные средства от конкурсных процедур в сумме 1,1 млн. рублей было решено направить на ремонтные работы в образовательных учреждениях. Помимо этого на подготовку зданий к новому учебному году и осенне-зимнему сезону направляется 3,1 млн. рублей.

Сокращено на 19,4 млн. рублей финансирование строительства школы в микрорайоне "Брусилово". Как уточнили в пресс-службе гордумы, это - свободный остаток средств, образовавшийся в связи с тем, что доля города в софинансировании объекта сократилась с 20% до 4%.

Во избежания срыва сроков строительства детского сада в "Южном" на проект направлено 4,3 млн. рублей до получения средств из федерального бюджета.

Автотранспортное предприятие МУП "ПАТП-1" получило из казны 10 млн. рублей. Также в целях предупреждения банкротства предоставлена субсидия МУП "ЖЭК" в размере 32,8 млн. рублей.

На ремонт шести дворовых территорий из бюджета выделено 15, 5 млн. рублей.

Поправки одобрены в двух чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 1 октября в Тверской области начнут работу три межрайонных суда
Двух молодых жителей Тверской области осудили за продажу наркотиков
Более 2000 жителей Тверской области обратились в больницы, боясь заразиться бешенством
Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентов из Бежецка и Нелидово
Уличный грабитель напал на молодого мужчину в Твери
Рок-фестиваль "Нашествие-2019" отгремел в Тверской области
В Тверской области водителя погрузчика признали виновным в смерти коллеги
В Кимрах Тверской области обокрали дом местного жителя
Пьяный водитель опрокинулся в кювет в Тверской области
Житель Осташкова Тверской области нарубил леса на 23 миллиона рублей
Молодой человек насмерть забил пенсионера в Тверской области
На трассе в Тверской области насмерть сбили женщину
В Твери под колесами иномарки оказался четырехлетний малыш
В Тверской области подожгли гараж
Три района Твери в понедельник останутся без света
В Твери стартовал четвертый этап отключений горячей воды
Добро пожаловать в пробку: в Твери заработала новая схема движения транспорта
На "Нашествии - 2019" в Тверской области потерялись десять детей
Средства от продажи уникальных фотографий с "Нашествия" передадут "Конаковскому Дому ребёнка" в Тверской области
Житель Тверской области лишился всех своих денег с банковской карты, выпивая с приятелем
Шатёр ЗАГС как и в прошлом году работает на "Нашествии" в Тверской области
На Калининской АЭС в Тверской области восстановлена работа всех энергоблоков
О дворняжке Люси, сброшенной с балкона в Тверской области, пришли первые вести из благотворительного фонда
В Конаково Тверской области подожгли квартиру, пострадала женщина
Огромные шампиньоны выросли в одном из скверов Твери
Визит Патриарха Кирилла в Торжок: жители Тверской области могут увидеть прямую трансляцию Божественной Литургии в Борисоглебском монастыре