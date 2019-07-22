В Тверской городской Думе внесли поправки в бюджет

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-22T15:46:15+03:00

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На прошлой неделе депутаты Тверской городской Думы собрались на внеочередное заседание. Одним из вопросом повестки дня вновь стал городской бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В частности, по решению народных избранников, изменения внесены в ряд муниципальных программ. Сэкономленные средства от конкурсных процедур в сумме 1,1 млн. рублей было решено направить на ремонтные работы в образовательных учреждениях. Помимо этого на подготовку зданий к новому учебному году и осенне-зимнему сезону направляется 3,1 млн. рублей.

Сокращено на 19,4 млн. рублей финансирование строительства школы в микрорайоне "Брусилово". Как уточнили в пресс-службе гордумы, это - свободный остаток средств, образовавшийся в связи с тем, что доля города в софинансировании объекта сократилась с 20% до 4%.

Во избежания срыва сроков строительства детского сада в "Южном" на проект направлено 4,3 млн. рублей до получения средств из федерального бюджета.

Автотранспортное предприятие МУП "ПАТП-1" получило из казны 10 млн. рублей. Также в целях предупреждения банкротства предоставлена субсидия МУП "ЖЭК" в размере 32,8 млн. рублей.

На ремонт шести дворовых территорий из бюджета выделено 15, 5 млн. рублей.

Поправки одобрены в двух чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU