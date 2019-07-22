2019-07-22T15:33:11+03:00
Общество

Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентов из Бежецка и Нелидово

Пациенты госпитализированы в сосудистый центр ОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации доставил в Тверь четырех пациентов Фото: минздрав Тверской областиВертолет санавиации доставил в Тверь четырех пациентов Фото: минздрав Тверской области
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Два срочных вылета совершил вертолет санавиации Ми-8 за минувшую неделю.

С бригадой медиков на борту спецтранспортом в Тверскую областную клиническую больницу были доставлены четыре пациента из Нелидово и Бежецка. Два человека из первичного сосудистого центра ЦРБ Бежецкого района, а также два пациента из первичного сосудистого центра Нелидовской ЦРБ.

Всем пациентам оказана высокотехнологичная медицинская помощь врачами-кардиологами регионального сосудистого центра областной больницы.

Также, 20 июля помощь санавиации потребовалась пациенту из Максатихи. Накануне пожилой мужчина бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии был доставлен в местную центральную районную больницу.

В 9:30 экипаж вертолёта МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации доставил анестезиолого-реанимационную бригаду санавиации в Максатиху. После проведения интенсивной терапии состояние мужчины удалось стабилизировать и перевезти его в ОКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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