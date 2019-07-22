Рок-фестиваль "Нашествие-2019" отгремел в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-22T13:22:35+03:00

В нем приняли участие более 200 тысяч человек

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Рок-фестиваль "Нашествие-2019", который проходил с 19 по 21 июля Большом Завидово Конаковского района, завершен. В этом году музыкальное мероприятие посетили около 200 тысяч человек.

Безопасность гостей и участников фестиваля обеспечивали почти 4500 представителей силовых структур. Каждый день на площадке дежурили сотрудники правоохранительных органов, кинологи, военнослужащие Росгвардии. Также были привлечены сотрудники ОМОН из восьми регионов России и представители частных охранных предприятий региона. За организацию безопасности дорожного движения отвечали более 100 сотрудников УГИБДД России.

На территории фестиваля был развернут базовый лагерь с оперативным штабом для обеспечения пожарной безопасности. Там несли дежурство более 100 человек личного состава МЧС. Пешее патрулирование территории осуществляли сотрудники государственного пожарного надзора.

На фестивале дежурили бригады скорой помощи, врачи Всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

Благодаря слаженной работе всех структур, фестиваль прошел без серьезных ЧП и происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU