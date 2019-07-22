В Тверской области водителя погрузчика признали виновным в смерти коллеги

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-22T13:06:55+03:00

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В Тверской области вынесли обвинительный водителю погрузчика, по вине которого погибла женщина.

Следствие установило, что 20 января мужчина находясь в цеху завода во время погрузочных работ, случайно наехал на свою коллегу, которая работала сортировщиком шпона и фанеры. В результате последняя получила тяжелые травмы, от которых затем скончалась в реанимации.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, мужчину признали виновным в преступлении предусмотренном ч. ст. 109 УК РФ и приговорили к одному году лишения свободы. Это время мужчина проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU