В Кимрах Тверской области обокрали дом местного жителя

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-22T12:51:32+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Кимрский" обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный злоумышленник проник в его дачный дом, выставив оконную раму, и похитил личное имущество.

После осмотра места происшествия, опроса соседей и других оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 38-летний житель города Кимры.

Мужчину задержали. За совершенное преступление ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU