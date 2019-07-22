В Кимрах Тверской области обокрали дом местного жителя
Злоумышленник задержан
В Кимрах обокрали дачу местного жителяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Кимрский" обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный злоумышленник проник в его дачный дом, выставив оконную раму, и похитил личное имущество.
После осмотра места происшествия, опроса соседей и других оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 38-летний житель города Кимры.
Мужчину задержали. За совершенное преступление ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU