2019-07-22T12:09:02+03:00
Происшествия

Пьяный водитель опрокинулся в кювет в Тверской области

ДТП произошло во Ржеве
Ольга ТРОФИМОВА
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Пьяный водитель опрокинулся в кювет во РжевеПьяный водитель опрокинулся в кювет во РжевеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария случилась утром, 22 июля, на Красноармейской набережной в районе дома №3А о Ржеве Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадавший получил травмы не опасные для жизни. У мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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