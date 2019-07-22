Пьяный водитель опрокинулся в кювет в Тверской области
ДТП произошло во Ржеве
Пьяный водитель опрокинулся в кювет во РжевеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария случилась утром, 22 июля, на Красноармейской набережной в районе дома №3А о Ржеве Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Пострадавший получил травмы не опасные для жизни. У мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU