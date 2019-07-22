Житель Осташкова Тверской области нарубил леса на 23 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-22T10:33:55+03:00

Житель Осташкова нарубил леса на 23 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы

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За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере перед судом предстанет 33-летний житель Осташкова Тверской области. В отношении него по ч.3 ст. 260 УК РФ прокуратурой Пеновского района утверждено обвинительное заключение.

Установлено, что в период с февраля по апрель 2019 года виновный незаконно нарубил 1752,84 кубических метров деревьев. Ущерб лесному фонду составил более 23 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина осуществлял противоправную деятельность под видом проведения работ по расчистке земельного участка сельскохозяйственного назначения от древесно-кустарниковой растительности.

За совершение данного преступления обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU