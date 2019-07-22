2019-07-22T10:33:55+03:00
Происшествия

Житель Осташкова Тверской области нарубил леса на 23 миллиона рублей

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Осташкова нарубил леса на 23 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиЖитель Осташкова нарубил леса на 23 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере перед судом предстанет 33-летний житель Осташкова Тверской области. В отношении него по ч.3 ст. 260 УК РФ прокуратурой Пеновского района утверждено обвинительное заключение.

Установлено, что в период с февраля по апрель 2019 года виновный незаконно нарубил 1752,84 кубических метров деревьев. Ущерб лесному фонду составил более 23 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина осуществлял противоправную деятельность под видом проведения работ по расчистке земельного участка сельскохозяйственного назначения от древесно-кустарниковой растительности.

За совершение данного преступления обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рок-фестиваль "Нашествие-2019" отгремел в Тверской области
В Тверской области водителя погрузчика признали виновным в смерти коллеги
В Кимрах Тверской области обокрали дом местного жителя
Пьяный водитель опрокинулся в кювет в Тверской области
Молодой человек насмерть забил пенсионера в Тверской области
На трассе в Тверской области насмерть сбили женщину
В Твери под колесами иномарки оказался четырехлетний малыш
В Тверской области подожгли гараж
Три района Твери в понедельник останутся без света
В Твери стартовал четвертый этап отключений горячей воды
Добро пожаловать в пробку: в Твери заработала новая схема движения транспорта
На "Нашествии - 2019" в Тверской области потерялись десять детей
Средства от продажи уникальных фотографий с "Нашествия" передадут "Конаковскому Дому ребёнка" в Тверской области
Житель Тверской области лишился всех своих денег с банковской карты, выпивая с приятелем
Шатёр ЗАГС как и в прошлом году работает на "Нашествии" в Тверской области
На Калининской АЭС в Тверской области восстановлена работа всех энергоблоков
О дворняжке Люси, сброшенной с балкона в Тверской области, пришли первые вести из благотворительного фонда
В Конаково Тверской области подожгли квартиру, пострадала женщина
Огромные шампиньоны выросли в одном из скверов Твери
Визит Патриарха Кирилла в Торжок: жители Тверской области могут увидеть прямую трансляцию Божественной Литургии в Борисоглебском монастыре