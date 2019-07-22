2019-07-22T10:21:05+03:00
Происшествия

Молодой человек насмерть забил пенсионера в Тверской области

Следователи расследуют уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Олег ЗОЛОТО
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Тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на улице Фабричной в пгт. Новозавидовский Конаковского района.

По данным следствия, вечером 17 июля 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения около дома по улице Фабричной, не менее 10 раз ударил пострадавшего по голове тупым предметом. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина умер на месте преступления.

Следователи вместе с сотрудниками УМВД осмотрели место происшествия, собрали улики, опросили возможных свидетелей, посмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения.

- В результате слаженной работы следователей и оперативных сотрудников УМВД подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан по "горячим следам", им оказался 30-летний местный житель. Следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области заведено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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