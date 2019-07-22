На трассе в Тверской области насмерть сбили женщину

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-22T10:01:46+03:00

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Авария произошла утром, 21 июля, на 156-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 44-летний водитель, управляя автомобилем "Ситроен", ехал в сторону Москвы, при перестроении из правой полосы в левую полосу по ходу движения совершил наезд на 52-летнюю женщину.

Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара женщина упала на автомобиль "КИА", который ехал во встречном направлении под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU