2019-07-22T10:01:46+03:00
Происшествия

На трассе в Тверской области насмерть сбили женщину

Пострадавшая скончалась в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадавшая скончалась в больницеПострадавшая скончалась в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла утром, 21 июля, на 156-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 44-летний водитель, управляя автомобилем "Ситроен", ехал в сторону Москвы, при перестроении из правой полосы в левую полосу по ходу движения совершил наезд на 52-летнюю женщину.

Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара женщина упала на автомобиль "КИА", который ехал во встречном направлении под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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