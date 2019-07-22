В Твери под колесами иномарки оказался четырехлетний малыш

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-22T09:54:26+03:00

Мальчика с травмами доставили в больницу Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария случилась днем, 20 июля на проезде Швейников в районе дома №2 в Твери.

64-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Туксон", сбил четырехлетнего мальчика-пешехода. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, ребенок перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП ребенок с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU