Три района Твери в понедельник останутся без света

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-22T09:13:30+03:00

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В течение рабочей недели, с 22 по 26 июля в трех районах Твери пройдут плановые отключения электроэнергии.

В этот период МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить работы, связанные с заменой аварийных опор и проводов на воздушных линиях электропередачи, электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях, опиловку ветвей деревьев в охранной зоне воздушных линий и установку шкафов учёта.

Так, 22 июля, света не будет по адресам в Московском районе:

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Просторная, д. 18-74; ул. Народная, д. 59-81, 62-78; ул. Дальняя, д. 18-84, 67/10, 67/12; ул. Весенняя, д. 39-83; ул. Глинки, д. 67/2-76; ул. Трудовая, д. 23, 31-55/18, 30; ул. Луговая, д. 27/64-49, 75; ул. Южная , д. 4а-20а, 20-46; ул. Тургенева, д. 64-70; ул. Загородная, д. 49-57, 58-68; пр-д Глинки, д. 39-80; пр-д Народный, д. 6-8; пр-д 1-й Дальний, д. 2/67-6; пр-д 3-й Дальний, д. 1-7, 2; пр-д 4-й Дальний, д. 2-8, 1, 9.

С 9:30 до 12:00 по адресам: Московское шоссе, д. 13; пос. Власьево, д. 2-34, 3-35; пос. Н.Власьево, д. 2-14, 9, 11, 15, 30а.

В Пролетарском районе:

С 9:00 до 16:00 по адресу: Рябеевское шоссе, д. 2 («Чапаевский домик»).

С 9:30 до 13:00 по адресам: ул. Светлая, д. 1/43-63, 56-62/42; ул. Гражданская, д. 1/35-57/34, 2/37-62/36; ул. Складская, д. 38, 32; ул. Широкая, д. 32-42, 31-39; пр-д Гражданский, д. 11, 13, 10, 12, 5, 7, 4, 6; ул. Кондукторская, д. 39-41, 40-42, 31, 33, 32-36; пр-д Средний, д. 11, 13, 14; ул. Карбышева, д. 36, 41, 43/31, 40/44/29, 32-36, 31-35; 1-ый Западный пр-д, д. 3, 4; 2-ый Западный пр-д, д. 3, 5, 7, 11, 13, 4, 6, 12; 3-ый Западный пр-д, д. 3, 5, 11, 13, 4, 12, 14; 4-ый Западный пр-д, д. 11, 13/12; ул. Западная, д. 39, 41, 23, 25, 31, 35; ул. Бригадная, д. 1/27-51/28, 2/39-56/30; ул. Освобождения, д. 161-197, 100/1-24б; пр-д Полевой 4, д. 1, 2, 3, 4, 5; ул. Складская, д. 160-164; ул. Освобождения, д. 107-159; 3-й Полевой пр-д, д. 99-105; 5-й Полевой пр-д, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Солнечная, д. 35-65.

В Заволжском районе:

С 9:00 до 16:00 по адресам: хоз. корпуса ТГСХА.

В остальные дни отключения пройдут во всех районах Твери в соответствии с планом МУП "Тверьгорэлектро".

ИСТОЧНИК KP.RU