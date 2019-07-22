В Твери стартовал четвертый этап отключений горячей воды

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-22T08:49:49+03:00

В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях Фото: Алексей ФОКИН

С 22 июля без воды останется дальнее Заволжье и Московский район

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В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях. С 22 июля стартовал четвертый этап работ, который будет проходить большей частью в дальнем Заволжье и Московском районе Твери.

Отключения завершатся 4 августа. Всего запланировано проведение семи этапов, вплоть до середины сентября.

Адреса отключения в Заволжском районе:

АРТЮХИНОЙ ул. 1б, 1в, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11(стомат поликлиника), 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 13к2(дет.поликлиника), 15, 15-ТП(ТП), 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15д, 17("Стимул"), 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32;

БЕЗЫМЯННЫЙ пер. 4;

ВЕСЕЛОВА ул. 3(Военный университет), 4(приставы), 6(приставы), 6, 6а(Учеб. центр ПВО), 16(ОМОН), 16а(ООО "РЭМ С"+склады), 18(ОМОН), 20(райсобес), 22(д/сад №130), 24, 25, 25(магазин), 26, 27(В/ч № 990 управл.штаба), 27(В/ч № 03166 склад № 990), 28, 29, 30, 31, 32, 33(шк№ 21 (нш 119)), 34/28, 35;

ДОРОШИХА 1;

ЗИНАИДЫ ТИМОФЕЕВОЙ ул. 3, 3а(ресторан), 4, 6, 7, 8, 9;

ИРТЫША наб. 31, 33, 35;

ЛУНАЧАРСКОГО ул. 1, 3, 3а(Здание боулинг-клуба,), 3к1, 4, 5, 5к1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9к1, 10, 12;

МЕТАЛЛИСТОВ 2-Я ул. 8;

МЕТАЛЛИСТОВ 4-Й пер. 5, 7;

МОЛОДЕЖНЫЙ б-р 1, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 6(магазин), 6к1, 6к2, 6к3, 8(АТС-56), 8к1, 8к2, 10/2(шк № 15), 10к1(шк№7), 12, 12(магазин), 14, 15, 16;

ОБОРОННАЯ ул. 1, 3, 4(АТС-5), 5, 6(д/сад № 27), 7, 8, 9/27, 10;

ПЕРЕКОПСКИЙ пер. химбаза(Химбаза), 2, 4, 6, 11, 11а, 13(подростк.центр обл.нарколог. диспансера), 13а, 15, 15а;

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ш. 3(госпиталь), 3а(Подстанция №4, Петербургское ш.), 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 4к1(2462 ВиСРХБЗ МО РФ), 4к2(Владимирская Церковь, Петербургское ш.,4 к.2), 5(детская больница № 3), 5а(эллинг, спасат станция), 7(Поликлиника №2), 7а, 7б(Роддом №5), 8(шк.№ 8), 9, 9а, 9б, 10(м-н), 10к1, 10к2, 11(в/г 23 госпиталь г.Твери -), 12, 14(магазин), 14к1, 14к2, 18, 19, 20, 21, 22(магазин), 22к1, 22к2, 23, 24(нж), 25, 26(Магазин), 27, 28, 29(маг.), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37(тверской фейерверк), 37к1, 38(бибилиотека), 38к1, 39(ДК "Металлист"), 41(пож. часть), 42(шк. № 21), 43, 45, 45а, 47, 47/3(я/сад №138), 47б, 48(реабилитационный центр), 49, 49к2, 50, 50(1 этаж)(наркол. дисп-р), 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 51к4(Веч. шк.№2), 51к6(Октан), 53, 53а(админ. здание), 54/2, 55, 56(магазин), 56, 56а, 57, 58, 58а(д/с №45), 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70(магазин), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76/1(пол-ка), 76/1к1(Хирур.отд б-ца №7), 76/1к2(терап. отд-ие), 76/1к3(нефрологическое отделение), 76/1к4(б-ца №7), 76/1к5(офтальм.отд), 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 93(тех.школа), 93к1(офис), 93к1(тсж), 95(бассейн), 95(Склад), 95а(общежитие), 95стр1(ДШИ №3, Петербургское ш.,95 стр.1), 99, 103, 103а, 105к1(мед. училище), 107, 111, 113, 115к1, 115к2, 116, 118, 120, 122, 124;

ПОСЕЛКОВАЯ 1-Я ул. 2(НИЦ ПВО), 3, 4(автомастерская), 4(БОКС), 4(Казармы № 17), 4(Казармы №19), 4(Казармы №18), 4(столовая), 4(Казармы № 20), 4(баня), 4(ГОУ ВПО Военная академия), 5, 7, 8, 8а;

РАБОЧАЯ СЛОБОДЫ 1-Я ул. 36(профилакторий);

САВЕЛЬЕВОЙ ПАШИ ул. КНС №24(КНС №24), 2, 2к2, 3, 4(шк.№40), 5, 6, 6к1, 6к2, 7, 9, 10, 13(д/сад №26), 14, 15, 15к2, 17, 19, 21, 21к1(Торговый центр "Парус", ул.П.Савельевой,21 кор.1), 23, 23к1, 23к2, 23к3, 25(д/с №149), 27, 31(торг. центр), 33к1, 33к2, 35а(магазин), 35к1, 35к2, 35к3(д/сад №68), 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к2(д/сад №69), 39к3, 39к4, 39к5, 44(сауна), 44(Чикен хауз), 58(гаражи ФСБ), 60(гараж УВД);

СЕДОВА ул. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 5а, 5б(д/сад №39 станц. юнатов), 5в(д/сад №39), 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а;

СТАДИОННАЯ ул. 8(ЖЭУ), 10(в/ч 68928);

СТЕКЛОПЛАСТИКОВ пр-д 4(гараж казночейства), 10(САХ);

ФРУНЗЕ ул. 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 8к3(д/с № 139 школа "AL"), 10, 12, 14, 16, 18(магазин);

ХРОМОВА ул. 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8а, 9, 9к2, 10, 10к1, 11, 12, 12а, 13к1, 13к2, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 20(д/сад №153), 22

В Московском районе:

15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ул. (ООО"Зеленый Остров"), 3/22, 5/21, 7(админ. Водоканал), 8, 10(т/у бани), 10(сауна), 12(медтехника), 12к1, 13к2, 13к3, 16(общ.), 39(Рембыттехника), 43, 47;

АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА ул. 2, 2а(церковь);

БАЗАНОВОЙ ул. 35, 36(Обувная фабрика);

БОБАЧЕВСКАЯ РОЩА стр.1(Санаторий-профилакторий);

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕРКИ ул. 18, 22а;

ВОЛОКОЛАМСКИЙ пр-т 3, 5, 5а, 7(институт усовершенств. Учителей), 7к1(общю), 7к2, 7к3(ГАИ), 9, 9к4, 11, 13;

ГАГАРИНА пл. 1а(поликлиника детская);

ГВАРДЕЙСКАЯ ул. 4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7;

ЖИГАРЕВА ул. 44, 46, 50(ГОУ ВПО "Военная академия им.Жукова"), 50к1(акад.ПВО), 50к2(бассейн ПВО), 50к3(акад. ПВО), 50к4(акад. ПВО), 50к5(акад.ПВО), 50к9(тех.корп. ПВО), 51;

ЗЕЛЕНЫЙ пр-д 41, 43к1, 43к2, 43к4, 45к10;

ИЛЬИНОЙ ТАМАРЫ ул. 17/49, 19(нж), 21, 23, 25, 28(Д/С №90), 30, 31, 32, 32а, 33, 33а(Тяговая подстанция №13), 33к1, 34(д/сад №148), 35;

ЛАЗУРИ наб. 1к1, 1к2, 1к3, 2, 3(адм зд.), 4/2, 5(суд), 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 20(соцобесп.), 22(общ. №4);

ЛУКИНА ул. 3(общ.), 4(д/сад №4), 6, 8, 9б(Тв.узоры), 10, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 14, 17(протезный з-д), 19(Тиги Кнауф), 25, 29(Ровд), 30, 33(д/сад № 86), 35(д/сад № 90);

ЛУКИНА 2-Я ул. 6(ст.разлива мин. вод), 7а("Горзеленстрой" (Аб. Теплосетей)), 7б(Горзеленстрой), 9(ф-ка игрушек), 11;

ОЗЕРНАЯ ул. 1, 1а(Подстанция №18, ул.Озерная), 2, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 9(станция защиты растений), 10(ПТУ 10), 11(нж), 11а(нж), 12(ПТУ-10), 13(бассейн), 14, 14к1, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

ОРДЖОНИКИДЗЕ ул. 1, 2/1, 3, 3а(нж), 4/2, 5, 6/1, 7, 8, 9, 10/2, 11, 12/1, 13/26, 14, 15, 16(нж), 17, 18, 19, 20(Пенсионный фонд), 21, 22/25, 23, 24, 25, 25а, 25б, 25в(морская школа), 29/48а, 31(д/с № 28), 32(шк.№26), 33(д/сад № 35), 35(детское инф.отд. г/б №2), 39(шк.№27), 40/76, 41/78, 42к1, 42к2, 42к3, 43б, 43к1, 43к2, 44, 45, 45а(д/с №116), 45к2, 46а(кафе), 46а(магазин), 46б(магазин), 46к1, 46к2, 46к3, 46к4, 47, 47а(мед.центр), 47к2, 47к3, 48(торговый центр), 48а(Торговый центр), 48б(маг), 49а(мед.центр), 49д(шк-интернат №2 VII вида), 49к1, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5, 49к6, 49к7, 49к8, 50(музыкальное училище), 51(Атак), 51а(спорт. школа), 51к1, 52к1, 52к2, 53в, 53к1, 53к2, 53к3, 53к4, 53к5(ШРМ), 53к6, 54/37, 55/39;

ПОБЕДЫ пр-т КНС №14(КНС №14,пр.Победы), 9(театр кукол), 19, 21(админ), 23, 25, 27(нж), 35(Гипроводхоз), 37(строит.тех), 37А, 38/45, 39/43, 39а(бассейн), 40, 40а, 40к1, 41, 42, 42а, 43, 43к2, 44, 44а, 45/28, 46/30, 46б(Производственная база,пр.Победы,46б), 48/29, 49/21(тор.-кулин.уч), 50/23, 51, 51б(Склад, пр-т Победы, д.51Б), 52, 53(админ.здание), 53а(гаражи), 54, 55, 56, 57, 57а(тир), 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а(нж), 65, 66, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 68к4, 68к5, 69, 70, 71, 71а(нж), 71б(адм.здания), 72, 73("Автокландайк"), 73(администр. Здание ООО "КоМС"), 73а(Квартирный ответ), 73а(гараж Лига), 73б(нж), 73в(нж), 74, 75(служба спасения), 75а(нж), 76, 77(ЧП Алиев), 78, 79(нж), 80(дом ребенка), 82, 84, 86;

ПОДЪЕЗДНОЙ пр-д 4("Монолит");

РЕЗИНСТРОЯ ул. 2/16, 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9(д/сад № 23), 9к2, 9к3, 10, 10к2(маг.), 11, 12(уч. корпус);

РОТМИСТРОВА ул. 1б(1б), 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 25(РОВД), 26, 27(Горэлектро), 27к1(нж), 28(база "Водоканал"), 29(гараж), 30(д/сад №152), 31(Консорциум), 31к2(Лагуна), 32, 33(РОВД), 34, 35;

СКЛИЗКОВА ул. 70(Диагностический центр,ул.Склизкова,70), 70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84к1, 84к2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92(д/сад №159), 93, 94, 95(школа № 43), 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 109, 110(ХВС с ЦТП № 95), 110, 111, 112, 113, 114, 114к1, 114к2, 116, 116к1, 116к2;

СМОЛЕНСКИЙ пер. 1а(СДН"Ресурс"+пенс);

ТЕРЕШКОВОЙ пл. 47/27;

ТЕРЕЩЕНКО ул. 6, 6к.1;

ФАДЕЕВА ул. 33(детск.туб.санаторий №2), 35, 37, 39(отдел образования), 40(д/сад №118), 42(шк.№39), 44(д/сад №44 филиал шк.№39);

ЦАНОВА б-р 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35

ВК Школа №24

ЛИНЕЙНАЯ ул. 81.

Также до 28 июля проводятся работы на котельных "Сахаровское шоссе" и посёлка Мамулино.

ИСТОЧНИК KP.RU