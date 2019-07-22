Добро пожаловать в пробку: в Твери заработала новая схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-22T08:21:43+03:00

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Утром, 22 июня, в первый день закрытия Бурашевского путепровода, микрорайон "Южный" и прилегающие улицы встали в пробку.

Новая схема движения транспорта, разработанная администрацией города совместно с ГИБДД, заработала, но привыкнуть к ней сразу автомобилистам будет непросто.

Напомним, что согласно схеме, изменяется движение на Волоколамском проспекте, улице Коминтерна, бульваре Цанова. Тем, кто едет со стороны автовокзалов проехать на Волоколамку можно через улицу Завидова и Университетский переулок, по Коминтерна ехать можно только прямо. Проехать к вокзалам можно только через бульвар Цанова и улицу Коминтерна. По Волоколамскому проспекту ехать можно только в "Южный".

Для удобства автомобилистов открыто движение в обе стороны под Волоколамским путепроводом. Попасть из "Южного" в Пролетарку и обратно, можно минуя светофор и пробки на Октябрьском проспекте.

Общественный транспорт также ходит по измененным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU