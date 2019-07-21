Средства от продажи уникальных фотографий с "Нашествия" передадут "Конаковскому Дому ребёнка" в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-21T18:54:58+03:00

Снимки, представленные на аукционе могли увидеть все посетители "Нашествия" в специальной выставочной палатке Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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На фестивале "Нашествие" все желающие могли увидеть уникальную фото-выставку из снимков, собранных за двадцать лет существования фестиваля.

Там есть кадры с выступлений музыкантов и с закадровой съёмки. Выставка располагалась в общей зоне, в специальном шатре. посетить её мог любой гость фестиваля.

На протяжении фестиваля артисты расписывались на фото со своим изображением.

Выставка организована не только для развлечения публики. Эти снимки представлены на благотворительном аукционе. Он уже стартовал 19 июля на краудфандинговой платформе Planeta.ru и продлится до 1 августа. Выручка от продажи снимков будет перечислена "Конаковскому специализированному Дому ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики", сообщают организаторы фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU