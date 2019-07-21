Шатёр ЗАГС как и в пошлом году работает на "Нашествии" в Тверской области
На территории фестиваля "Нашествие" в Конаковском районе Тверской области вновь работает шатёр ЗАГС, в котором можно провести церемонию бракосочетания. Церемония эта, конечно, лишь символическая, но пользуется успехом, как у молодых пар, так и у тех, кто долгие годы живёт вместе.
- Кто уже успел пожениться или выйти замуж на НАШЕСТВИИ? Делитесь своими историями и фотографиями, - призывают организаторы фестиваля на своей страничке в соцсети.
Напомним, в Тверской области в эти дни проходит юбилейный, 20-й фестиваль "Нашествие". Сегодня, 21 июля, завершающий день фестиваля. Его хедлайнеры - "Алиса", Горшенёв, "Чиж и К", Вячеслав Бутусов, "Пилот" и "Сплин".
ИСТОЧНИК KP.RU
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