2019-07-21T16:46:23+03:00
Общество

Шатёр ЗАГС как и в пошлом году работает на "Нашествии" в Тверской области

Сочетавшиеся символическим браком делятся своими фото в соцсетях
Виктория ТУШКОВА
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Сочетавшиеся символическим браком на "Нашествии" делятся своими фото в соцсетях. Фото: Юлия Савельева, vk.com/nashestvieСочетавшиеся символическим браком на "Нашествии" делятся своими фото в соцсетях. Фото: Юлия Савельева, vk.com/nashestvie
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На территории фестиваля "Нашествие" в Конаковском районе Тверской области вновь работает шатёр ЗАГС, в котором можно провести церемонию бракосочетания. Церемония эта, конечно, лишь символическая, но пользуется успехом, как у молодых пар, так и у тех, кто долгие годы живёт вместе.

- Кто уже успел пожениться или выйти замуж на НАШЕСТВИИ? Делитесь своими историями и фотографиями, - призывают организаторы фестиваля на своей страничке в соцсети.

Напомним, в Тверской области в эти дни проходит юбилейный, 20-й фестиваль "Нашествие". Сегодня, 21 июля, завершающий день фестиваля. Его хедлайнеры - "Алиса", Горшенёв, "Чиж и К", Вячеслав Бутусов, "Пилот" и "Сплин".

ИСТОЧНИК KP.RU

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