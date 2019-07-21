2019-07-21T17:58:35+03:00
Происшествия

Житель Тверской области лишился всех своих денег с банковской карты, выпивая с приятелем

Товарищ по посиделкам оказался не очень хорошим другом
Виктория ТУШКОВА
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Полицейские быстро установили подозреваемого в краже.Полицейские быстро установили подозреваемого в краже.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Проснувшись после посиделок с другом, 37-летний житель Удомли узнал о том, что с его банковской карты пропали все деньги. Неприятная новость пришла к нему на кассе в магазине, куда он зашёл за покупками.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудникам уголовного розыска установить личность подозреваемого в краже не составило труда. Им оказался неработающий 29-летний знакомый потерпевшего.

Оказалось, что накануне, во время совместного распития горячительных напитков, подозреваемый дождался момента, когда хозяин карты отвлечётся на что-то, и просто перевёл все его деньги на свою карту, используя "Мобильный банк" на телефоне.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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