На Калининской АЭС в Тверской области восстановлена работа всех энергоблоков

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-21T15:17:31+03:00

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Вчера вечером, 20 июля в 21:33, энергоблок №2 Калининской атомной электростанции вышел на номинальную мощность 1000 МВт. Об этом сообщает Росэнергоатом.

Таким образом, была восстановлена работа всех трёх энергоблоков. Напомним, три энергоблока КАЭС были отключены утром 18 июля в следствии короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.

Как сообщалось ранее, в тот же день вечером был включён в сеть энергоблок №4. Энергоблок №1 включили в сеть 19-го июля и 20-го июля заработал энергоблок №2.

В настоящее время суммарная нагрузка всех энергоблоков составляет 4 172 МВт. Нарушений и отклонений в работе Калининской АЭС нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU