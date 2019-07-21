В Конаково Тверской области подожгли квартиру, пострадала женщина
Вчера в городе Конаково произошёл пожар в 5-этажном панельном доме на Торговом проезде. Горела квартира, расположенная на третьем этаже. Огонь выжег внутреннюю отделку комнату на площади 18 квадратных метров.
Есть пострадавшая - это женщина 1982 года рождения, соседка владельцев горевшей квартиры. Она доставлена в Конаковскую центральную районную больницу.
В Главном управлении МЧС по Тверской области предположительной причиной пожара называют поджог. Ущерб и подробности устанавливаются.
В тушении принимали участие огнеборцы ПСЧ-15.
О пожаре стало известно в 09:06, локализован он был в 09:20, ликвидирован - в 09.30.
ИСТОЧНИК KP.RU