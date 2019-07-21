2019-07-21T12:30:14+03:00
Происшествия

В Конаково Тверской области подожгли квартиру, пострадала женщина

Пострадавшую доставили в больницу
Виктория ТУШКОВА
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В тушении принимали участие огнеборцы ПСЧ-15.В тушении принимали участие огнеборцы ПСЧ-15.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вчера в городе Конаково произошёл пожар в 5-этажном панельном доме на Торговом проезде. Горела квартира, расположенная на третьем этаже. Огонь выжег внутреннюю отделку комнату на площади 18 квадратных метров.

Есть пострадавшая - это женщина 1982 года рождения, соседка владельцев горевшей квартиры. Она доставлена в Конаковскую центральную районную больницу.

В Главном управлении МЧС по Тверской области предположительной причиной пожара называют поджог. Ущерб и подробности устанавливаются.

В тушении принимали участие огнеборцы ПСЧ-15.

О пожаре стало известно в 09:06, локализован он был в 09:20, ликвидирован - в 09.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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