В Конаково Тверской области подожгли квартиру, пострадала женщина

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-21T12:30:14+03:00

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Вчера в городе Конаково произошёл пожар в 5-этажном панельном доме на Торговом проезде. Горела квартира, расположенная на третьем этаже. Огонь выжег внутреннюю отделку комнату на площади 18 квадратных метров.

Есть пострадавшая - это женщина 1982 года рождения, соседка владельцев горевшей квартиры. Она доставлена в Конаковскую центральную районную больницу.

В Главном управлении МЧС по Тверской области предположительной причиной пожара называют поджог. Ущерб и подробности устанавливаются.

В тушении принимали участие огнеборцы ПСЧ-15.

О пожаре стало известно в 09:06, локализован он был в 09:20, ликвидирован - в 09.30.

ИСТОЧНИК KP.RU