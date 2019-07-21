Визит Патриарха Кирилла в Торжок: жители Тверской области могут увидеть прямую трансляцию Божественной Литургии в Борисоглебском монастыре

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-21T10:02:30+03:00

Патриарх Кирилл сегодня находится с визитом в Торжке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Её будут показывать по телевидению и в интернете

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Сегодня Святейший Патриарх Кирилл посещает с визитом Торжок. Он совершит Божественную литургию в Борисоглебском монастыре. Она начнётся в 10 утра.

Затем паломники смогут отдохнуть. На площади 9 Января, где будет организована оплевая кухня.

Жители Тверской области и все желающие могут посмотреть прямую трансляцию Божественной Литургии, сообщает пресс-служба Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви:

- на федеральном телеканале "Союз" - с 10:00;

- телеканале "Тверской проспект – регион" - с 10:00;

- на телеканале "Россия-24" (тверское вещание) - с 12:00 до 13:00.

Прямую трансляцию богослужения с 10.00 также можно смотреть в интернете на сайте Тверской и Кашинской Епархии.

Как сообщает пресс-служба епархии, это уже третий визит Святейшего Патриарха на Тверскую землю. Приглашение посетить Торжок Предстоятель Русской Православной Церкви получил в декабре прошлого года во время празднования в столице 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.

ИСТОЧНИК KP.RU