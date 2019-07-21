2019-07-21T09:46:15+03:00
Общество

В Торжке перекрыли несколько улиц в связи с визитом Патриарха Кирилла в Тверскую область

Сегодня Патриарх посещает новоторжские святыни
Виктория ТУШКОВА
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Святейший Патриарх Кирилл сегодня, 21 июля, посещает с визитом ТоржокСвятейший Патриарх Кирилл сегодня, 21 июля, посещает с визитом ТоржокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Святейший Патриарх Кирилл сегодня, 21 июля, посещает с визитом Торжок. Он совершит Божественную литургию в Борисоглебском монастыре, познакомится с храмами и святынями города. Как сообщает пресс-служба Тверской и Кашинской епархии, это уже третий визит Святейшего Патриарха на Тверскую землю.

- В связи с подготовкой и проведением мероприятия, связанного с визитом Святейшего Патриарха, необходимостью размещения делегаций паломников вводится запрет стоянки и временное ограничение движения, - сообщает администрация Торжка.

с 20:00 20 июля до 18:00 21 июля перекрыты: площадь 9 Января (с закрытием прилегающих выездов), Новгородская набережная (от автомобильного моста через Тверцу до пересечения с площадью 9 Января), улица Торговые ряды, площадь Ананьина;

с 06:00 до 16:00 21 июля перекрыты: улица Володарского (от дома №4 до дома №24), улица Луначарского (от дома № 12 до пересечения с пл. Ананьина), Тверецкая набережная (от дома №29 до дома №17), улица Красная Гора (от дома №2 до дома № 20).

ИСТОЧНИК KP.RU

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