СЕГОДНЯ 23:25 2019-07-20T23:25:18+03:00

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Гала-концерт «Россия слагалась из наших имен», посвящённый Андрею Дементьеву, прошёл в Твери 20 июля. Вели концерт звёзды первой величины: Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Марк Тишман и ведущий актёр Тверского театра Драмы Тарас Кузьмин.

Выступали: Народный артист России Валерий Баринов, Заслуженный артист России Евгений Дятлов, Заслуженная артистка России Екатерина Гусева, певица Зара, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, тверские актёры. Аккомпанировал Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

Все выступавшие звёзды признавались в любви к таланту Андрея Дементьева.

- Это человек, от которого я многому научился. Человек, который даже в таком благородном возрасте не стал снобом, не стал циником, - поделился своими воспоминаниями Марк Тишман.

На концерте зрителей ждал сюрприз: Вдова поэта и художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева сообщила, что в Твери теперь каждое лето будет походить фестиваль поэзии и музыки «Дементьев Фест».

Вели концерт Ангелина Вовк, Марк Тишман и Тарас КузьминФото: Виктория ТУШКОВА

Дождь не смог разогнать публикуФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU